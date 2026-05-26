Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Buri

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na segunda-feira (25), durante patrulhamento realizado no município de Buri.

De acordo com a corporação, os policiais abordaram o suspeito e localizaram 54 porções de cocaína, 44 porções de crack e R$ 15 em dinheiro.

O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos:

* R$ 15 em espécie;

* 0,004 kg de crack;

* 0,016 kg de cocaína.

A corporação reforça a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo telefone 181, com sigilo garantido, ou pelo site Disque Denúncia SP.

Em casos de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.