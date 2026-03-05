Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da PM em Buri

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (5) durante patrulhamento da Polícia Militar no município de Buri (SP).

De acordo com a corporação, policiais do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento pela cidade quando abordaram um indivíduo suspeito. Durante a ação, os agentes constataram a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Na ocorrência, foram apreendidas 63 pedras de crack, 20 pinos de cocaína, 10 eppendorfs utilizados para armazenamento de entorpecentes e R$ 100 em dinheiro.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.