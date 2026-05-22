Força Tática prende dois homens por tráfico de drogas em Capão Bonito

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na quinta-feira (21), durante uma ação da equipe de Força Tática da Polícia Militar em Capão Bonito/SP.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pelo município quando receberam uma denúncia sobre comércio de entorpecentes. Ao chegarem ao local indicado, os agentes visualizaram um indivíduo mexendo em uma lata de lixo, enquanto outro homem deixava a área.

Durante a abordagem, foi encontrada a quantia de R$ 200 em espécie com um dos suspeitos. Já com o outro, os policiais localizaram duas porções de cocaína e uma porção de crack.

Na vistoria realizada na lata de lixo, a equipe encontrou diversas porções de cocaína, maconha e crack.

Os dois indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos:

* 0,012 kg de cocaína;

* 0,017 kg de crack;

* 0,018 kg de maconha;

* R$ 211 em dinheiro;

* um aparelho celular.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181, com garantia de sigilo. Em casos de emergência, a orientação é acionar o telefone 190.