Força Tática prende homem por tráfico de drogas em Capão Bonito

Um homem foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (22), durante uma ação da equipe de Força Tática da Polícia Militar em Capão Bonito.

Segundo informações divulgadas pela corporação, os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Aparecida quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, fugiu pelos telhados de residências vizinhas.

Durante a tentativa de escapar, o suspeito teria arremessado uma sacola para o interior de uma residência. Após acompanhamento, ele foi alcançado e abordado pela equipe policial.

Na sacola, os policiais localizaram porções de maconha, crack e cocaína, além de dinheiro em espécie. De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos 17,84 gramas de cocaína, 6,96 gramas de crack, 33,12 gramas de maconha, R$ 55,00 em dinheiro e um aparelho celular.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões

* 17,84 g de cocaína;

* 6,96 g de crack;

* 33,12 g de maconha;

* R$ 55,00 em espécie;

* 01 aparelho celular.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades competentes, que darão prosseguimento às investigações e aos procedimentos legais relacionados ao caso.