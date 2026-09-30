Polícia Militar apreende drogas durante ação de combate ao tráfico em Capão Bonito

A Polícia Militar apreendeu porções de maconha, cocaína e crack durante uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada na segunda-feira (28), em um local conhecido pela comercialização de entorpecentes, em Capão Bonito (SP).

Segundo a PM, durante a ocorrência, um indivíduo foi abordado com porções de maconha, enquanto outros envolvidos tentaram fugir do local. Após diligências, os policiais localizaram uma pochete contendo mais drogas e um aparelho celular.

Ao todo, foram apreendidas 29 porções de maconha, 13 eppendorfs de cocaína e 51 porções de crack, além do aparelho celular.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Capão Bonito, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Conforme informado pela Polícia Militar, todos foram liberados para responder posteriormente aos fatos.