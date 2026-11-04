Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Capão Bonito

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na terça-feira (3), em Capão Bonito. A ocorrência foi registrada durante uma ação conjunta entre policiais militares da Força Tática e a Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, após troca de informações e diligências, as equipes localizaram uma mochila contendo tabletes e porções de maconha, além de uma porção de droga conhecida como dry.

Durante a operação, dois indivíduos foram abordados e encaminhados ao Plantão Policial. Um deles permaneceu preso e à disposição da Justiça, enquanto o outro foi ouvido e liberado.

Ao todo, foram apreendidos 14 tabletes de maconha, que totalizaram 11,8 quilos, outras 28 porções da mesma droga, com peso de 700 gramas, uma porção de dry, de 250 gramas, e uma motocicleta.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que dará sequência aos procedimentos legais.