Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Capão Bonito

Um homem foi preso por tráfico de drogas na quinta-feira (5), durante uma ação conjunta da Força Tática da Polícia Militar e da Polícia Civil, em Capão Bonito.

Segundo informações da Polícia Militar, a abordagem ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis, onde os policiais localizaram uma porção de cocaína com o suspeito.

Na sequência, as equipes realizaram diligências em um imóvel relacionado às investigações. No local, foram encontrados materiais utilizados no preparo e acondicionamento de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 10 gramas de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular, R$ 200 em dinheiro, materiais utilizados no preparo de drogas e uma motocicleta.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.