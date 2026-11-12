Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Capão Bonito

Um homem foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira (11), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Vila Aparecida, em Capão Bonito.

A ocorrência foi registrada durante a Operação Impacto – Força Total. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento nas proximidades de uma área de mata após receber denúncias sobre a prática de tráfico de drogas no local.

Durante uma incursão a pé, os policiais visualizaram dois indivíduos manuseando uma sacola. Ao perceberem a aproximação da equipe, um deles fugiu pela área de mata, enquanto o outro foi abordado.

Na sacola que estava com o homem abordado, os policiais encontraram porções de diferentes tipos de entorpecentes.

Foram apreendidos 2 gramas de cocaína, 8 gramas de crack, 4 gramas de dry, 7 gramas de skunk e 102 gramas de maconha. Também foram recolhidos um aparelho celular e R$ 65,95 em dinheiro.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça. O outro indivíduo não foi localizado.