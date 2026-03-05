Ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil prende dois por tráfico de drogas em Capão Bonito

Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (4) durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no município de Capão Bonito (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I) participaram da operação, que resultou na prisão dos suspeitos pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Durante a ação, os policiais apreenderam um tablete de maconha, oito pedras de crack a granel, 12 eppendorfs de cocaína, 10 papelotes de crack, além de um celular da marca Motorola.

Também foram localizados 1.000 eppendorfs vazios, uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados para embalar entorpecentes.

Os dois indivíduos foram detidos e encaminhados à delegacia, onde permaneceram à disposição da Justiça.