Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Capão Bonito

Uma ação conjunta da Força Tática da Polícia Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas e associação ao tráfico na quarta-feira (1º), em Capão Bonito.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, a abordagem ocorreu na Vila Aparecida e envolveu dois adultos e um adolescente. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram dinheiro em espécie, além de 52 porções de cocaína e 72 porções de crack.

Os dois homens foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. Já o adolescente foi liberado e entregue aos cuidados de sua responsável legal.

Ao todo, foram apreendidos R$ 166 em dinheiro, aproximadamente 37,6 gramas de cocaína e 27,3 gramas de crack.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no combate ao crime, destacando que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181. Em casos de emergência, a orientação é acionar o 190.