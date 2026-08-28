Força Tática e Polícia Civil prendem homem por tráfico de drogas em Capão Bonito

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante uma ação conjunta da Força Tática da Polícia Militar e da Polícia Civil, realizada na quinta-feira (27), em Capão Bonito (SP).

Segundo a Polícia Militar, a equipe de Força Tática realizava patrulhamento pelo município quando recebeu uma solicitação de apoio da Polícia Civil para uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Durante as diligências, os policiais foram até a residência de um homem apontado como responsável pelo fornecimento de entorpecentes. No local, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro e outros objetos.

Ainda de acordo com a PM, durante a ocorrência, o suspeito informou que também mantinha drogas armazenadas na residência de sua mãe. Os policiais foram até o endereço e, conforme o relato da corporação, a mulher entregou espontaneamente uma pequena bolsa contendo porções de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 3 gramas de cocaína, 16 gramas de crack, 5 gramas de maconha, dois simulacros de arma de fogo, R$ 99 em dinheiro, dois celulares e uma faca.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.