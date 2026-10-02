Polícia Militar apreende adolescente e prende homem por tráfico de drogas em Buri

A Polícia Militar apreendeu um adolescente e prendeu um homem durante uma ocorrência de tráfico de drogas, na quinta-feira (1º), em Buri (SP). A ação ocorreu durante patrulhamento pelo município, após os policiais receberem informações de que uma residência estaria sendo utilizada para armazenar grande quantidade de entorpecentes.

Durante o monitoramento do imóvel, os policiais avistaram um adolescente entrando na residência. Após a abordagem, os agentes visualizaram, pela janela, diversas porções de drogas, caracterizando, segundo a PM, uma situação de flagrante.

No interior do imóvel foram encontradas grandes quantidades de cocaína, crack e maconha, além de equipamentos e materiais que, de acordo com a polícia, seriam utilizados no preparo e acondicionamento dos entorpecentes.

Ainda durante as diligências, foram identificadas conversas relacionadas à retirada e ao transporte das drogas para abastecimento de um ponto de venda. Diante dos elementos encontrados, o adolescente foi apreendido e o responsável pelo armazenamento dos entorpecentes foi localizado e preso em flagrante.

Ao todo, foram apreendidos 536,3 gramas de cocaína, 73,75 gramas de crack e 350 gramas de maconha, além de três balanças de precisão, duas peneiras, uma faca e dois aparelhos celulares.

A ocorrência foi apresentada às autoridades competentes para as providências legais.