Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento em Buri

Um homem foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (5), durante patrulhamento da Polícia Militar pelo município de Buri (SP).

Segundo a PM, os policiais avistaram o indivíduo pulando o muro de uma residência e escondendo um objeto sob as telhas da área externa do imóvel. Ele foi abordado e, durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 9 em dinheiro.

Ao verificarem o local onde o objeto havia sido escondido, os policiais localizaram uma caixa de cigarro contendo 11 porções de cocaína e 15 porções de maconha. De acordo com a corporação, o homem confessou que comercializava os entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 7,76 gramas de cocaína, 16,89 gramas de maconha e R$ 9 em espécie.

O homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça.