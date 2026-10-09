Homem é preso por tráfico de drogas durante operação conjunta em Buri

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quinta-feira (8), durante uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, em Buri.

Durante as buscas realizadas em uma residência, as equipes localizaram porções de cocaína, pasta-base e crack, além de dinheiro, milhares de embalagens vazias e equipamentos utilizados no preparo e fracionamento de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 53 eppendorfs de cocaína (30,67 gramas), uma porção de pasta-base de cocaína (253 gramas), 129 pedras de crack (36,03 gramas) e R$ 9.289,45 em dinheiro. Também foram encontrados 8 mil eppendorfs vazios, dois celulares e utensílios utilizados no preparo das drogas.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.