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15 outubro 2026

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Polícia Militar apreende adolescente por ato infracional de tráfico de drogas em Buri

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na quarta-feira (14), durante patrulhamento no município de Buri, após ser encontrado com porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro em espécie.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais visualizaram o adolescente e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal e as diligências no local, foram localizadas nove porções de cocaína, nove porções de crack e duas porções de maconha.

Também foram apreendidos R$ 65 em dinheiro.

O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões:

* 9 eppendorfs de cocaína;
* 9 porções de crack;
* 2 porções de maconha;
* R$ 65 em dinheiro.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

 

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