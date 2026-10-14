Polícia Militar apreende adolescente por ato infracional de tráfico de drogas em Buri

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na quarta-feira (14), durante patrulhamento no município de Buri, após ser encontrado com porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro em espécie.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais visualizaram o adolescente e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal e as diligências no local, foram localizadas nove porções de cocaína, nove porções de crack e duas porções de maconha.
Também foram apreendidos R$ 65 em dinheiro.
O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Apreensões:
* 9 eppendorfs de cocaína;
* 9 porções de crack;
* 2 porções de maconha;
* R$ 65 em dinheiro.
A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao tráfico de drogas.