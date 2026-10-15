Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Buri

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na quarta-feira (14), no município de Buri (SP), durante uma ação da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o indivíduo. Durante a abordagem, ele informou que havia entorpecentes em sua residência. Os policiais foram até o imóvel, onde localizaram porções de cocaína e crack, além de uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 45,70 em moedas.

Ao todo, foram apreendidos 1,4 grama de cocaína e 16,8 gramas de crack.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.