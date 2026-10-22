Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Buri

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na quinta-feira (22), no bairro São José, em Buri. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal.
Segundo informações da Polícia Militar, os agentes abordaram o suspeito após ele esconder uma sacola em um terreno baldio. No local, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha.
Ainda conforme a corporação, já na Delegacia de Polícia, o homem dispensou outras duas pedras de crack, que também foram apreendidas.
Ao todo, foram apreendidos 16 eppendorfs de cocaína, 19 pedras de crack, 11 porções de maconha, R$ 20 em dinheiro e um aparelho celular.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.