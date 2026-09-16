Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Buri

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na segunda-feira (14), durante uma abordagem da Polícia Militar em Buri (SP).

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento pelo município quando avistaram o indivíduo. Ao perceber a presença da viatura, ele teria atravessado a via, o que chamou a atenção da equipe. Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram porções de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Ao todo, foram apreendidos R$ 574 em dinheiro, 0,0341 kg de cocaína e 0,00006 kg de maconha, totalizando 46 porções de drogas, conforme informado pela Polícia Militar.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça.