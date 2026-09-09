Força Tática apreende adolescente por tráfico de drogas em Capão Bonito

A equipe de Força Tática apreendeu um adolescente suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas na terça-feira (8), em Capão Bonito (SP).

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais visualizaram o adolescente saindo pelo telhado de um imóvel com uma sacola e tentando fugir. Uma mulher abordou a equipe e informou que ele havia danificado o telhado de sua residência e caído em um dos cômodos.

Os policiais entraram no imóvel e localizaram o adolescente. Com ele, foram apreendidas porções de drogas, dinheiro e um aparelho celular.

O adolescente foi encaminhado ao hospital para atendimento médico em razão da queda e permaneceu acompanhado pela mãe. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foi registrado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Apreensões

* 281 gramas de maconha;

* 52 gramas de cocaína;

* 83 gramas de crack;

* 2 gramas de dry;

* R$ 106 em dinheiro;

* 1 aparelho celular.