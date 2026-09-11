Casal é detido por suspeita de tráfico de drogas em Guapiara

Um casal foi detido pela Polícia Militar na sexta-feira (11), em Guapiara, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a PM, durante patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos adquirindo entorpecentes de um casal. Com a aproximação da viatura, a mulher teria entrado em uma residência carregando um volume, enquanto o homem teria resistido à abordagem.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram uma bolsa e uma embalagem em um dos cômodos do imóvel. Na embalagem havia porções de maconha. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, dois celulares, uma balança de precisão e um caderno com anotações que, segundo a polícia, estariam relacionadas ao comércio de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 99,27 gramas de maconha e R$ 1.541,50 em dinheiro.

Os envolvidos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça.