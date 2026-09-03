Adolescente é apreendido por tráfico de drogas durante ação da GCM em Itapeva

Um adolescente foi apreendido por ato infracional relacionado ao tráfico de entorpecentes na manhã desta quinta-feira (3), no bairro Vila Mariana, em Itapeva.

Segundo a Guarda Civil Municipal, equipes da ROMU e do Canil realizavam patrulhamento preventivo por volta das 9h53, quando avistaram o adolescente, que teria apresentado comportamento suspeito e tentado fugir. Ele foi abordado pelos agentes.

Durante a busca pessoal, foram encontrados dois pinos com substância análoga à cocaína, além de dinheiro em notas diversas.

Na sequência, a equipe do Canil realizou uma varredura nas proximidades com o auxílio da cadela K9 Pandora. Durante a ação, foram localizados outros entorpecentes escondidos no interior de uma tubulação de águas pluviais, no mesmo local onde o adolescente estava inicialmente.

O adolescente foi apreendido e encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com os materiais localizados. Após tomar conhecimento da ocorrência, a autoridade policial ratificou a apreensão em flagrante, e o caso permaneceu à disposição das providências legais.