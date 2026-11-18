DISE prende mulher em flagrante durante operação contra o tráfico de drogas em Itapeva

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Itapeva deflagrou, na manhã desta quarta-feira, uma operação de combate ao tráfico de drogas, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim Bonfiglioli, Santa Maria e Morada do Bosque.

As ordens judiciais foram solicitadas após investigação policial que reuniu indícios da prática de tráfico de entorpecentes nos locais.

A operação contou com equipes da Polícia Civil e apoio da Guarda Civil Municipal. Durante as diligências, uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, após a localização de entorpecentes e outros elementos relacionados à atividade criminosa.

Em outro imóvel, um casal foi conduzido à unidade policial depois que os agentes encontraram materiais utilizados para o acondicionamento e fracionamento de drogas. Os objetos foram apreendidos e os envolvidos liberados após os procedimentos policiais. As investigações continuam.

A ação faz parte dos trabalhos de combate ao tráfico de drogas desenvolvidos pela DISE no município.