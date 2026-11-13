Polícia Civil prende três pessoas da mesma família durante operação contra o tráfico em Itararé

A Polícia Civil prendeu três pessoas da mesma família durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na manhã desta sexta-feira (13), no município de Itararé (SP). A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Itapeva.

A operação é resultado de investigações que apontaram indícios do envolvimento dos suspeitos com o tráfico de entorpecentes na região.

Durante as diligências, realizadas no bairro Vila Novo Horizonte, os policiais cumpriram três mandados judiciais de prisão e um mandado de busca e apreensão, expedidos no âmbito da investigação.

Foram presos dois homens e uma mulher, todos integrantes da mesma família. Também foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos de interesse investigativo, que serão analisados pela Polícia Civil.

A operação contou com o apoio de policiais civis das delegacias de Itararé, Riversul e Itaberá, além da Guarda Civil Municipal de Itararé, incluindo a equipe do Canil, e da Polícia Militar.

Após as prisões, os três investigados foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itararé, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos e esclarecer a extensão das atividades do grupo investigado.