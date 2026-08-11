Homem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da PM em Buri

Um homem foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (11), durante uma abordagem da Polícia Militar em Buri, no interior de São Paulo.

Segundo a PM, os policiais realizavam patrulhamento pelo município quando visualizaram o suspeito, já conhecido nos meios policiais, escondendo algo em um cano de saída de água.

Ao perceber a presença da equipe, o homem teria tentado fugir de bicicleta, mas foi acompanhado e abordado pelos policiais. Durante a revista, foram encontradas porções de entorpecentes e R$ 12 em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidas quatro porções de maconha, cinco pedras de crack e dez eppendorfs de cocaína.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Buri, onde permaneceu à disposição da Justiça.