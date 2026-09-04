Operação conjunta prende homem e apreende adolescente por tráfico em Itapeva

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal resultou na prisão de um homem, de 21 anos, e na apreensão de um adolescente, de 17, na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Vila Mariana, em Itapeva.

Durante diligências na Rua Sebastião Lázaro de Melo, equipes do Setor de Inteligência da Delegacia Seccional de Itapeva e da DISE identificaram os dois em uma movimentação suspeita relacionada ao comércio de drogas. Ao perceberem a aproximação dos agentes, eles tentaram fugir e dispensaram sacolas sobre o telhado de um imóvel, mas foram alcançados.

Nas sacolas, foram encontrados 89 recipientes com cocaína, 31 porções de crack, 30 recipientes com skunk e uma porção de maconha, totalizando aproximadamente 213 gramas de entorpecentes. Também foram apreendidos R$ 680 em dinheiro, um celular e anotações que podem estar relacionadas ao tráfico.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime e encaminhado para as providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A ação faz parte do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em Itapeva.