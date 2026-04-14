Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Guapiara (SP)

Um homem foi preso no sábado (11), em Guapiara, suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante patrulhamento na cidade.

De acordo com a corporação, os policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria ameaçando usuários de drogas com uma arma de fogo. Com apoio de outra equipe, os agentes se deslocaram até o endereço informado, onde abordaram o suspeito em frente à residência.

Durante a revista pessoal, foram localizadas porções de crack. Na sequência, em vistoria no imóvel, os policiais encontraram porções de maconha, simulacros de arma de fogo, uma munição intacta de calibre .38, duas balanças de precisão, além de uma caderneta com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes e dinheiro em espécie.

O homem foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões:

•0,011 kg de crack

•0,031 kg de maconha

•R$ 547,00 em dinheiro

•04 aparelhos celulares

•04 simulacros de arma de fogo (tipos fuzil, pistola e revólver)

•01 munição intacta calibre .38

•02 balanças de precisão

•01 caderneta com anotações relacionadas ao tráfico

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.