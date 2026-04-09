Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas e receptação em Guapiara

Uma mulher foi presa por tráfico de entorpecentes e receptação na segunda-feira (6), em Guapiara (SP).

Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante patrulhamento, quando a suspeita foi encontrada ao lado de uma motocicleta. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram em sua bolsa sete porções de cocaína, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Ainda de acordo com a corporação, após consulta ao emplacamento do veículo, foi constatado que a motocicleta era produto de furto registrado em dezembro de 2025, no município de São Paulo.

A mulher foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Apreensões: foram recolhidos uma motocicleta, 0,007 kg de cocaína e R$ 5,25 em dinheiro.