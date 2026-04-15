Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas em Itapeva

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na quarta-feira (15), durante patrulhamento da Polícia Militar em Itapeva.

De acordo com a corporação, os policiais visualizaram um indivíduo que, ao perceber que seria abordado, arremessou uma pochete em uma caçamba de entulho. Durante a abordagem, a equipe localizou o objeto e encontrou, em seu interior, porções de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Ainda segundo a PM, foram apreendidos 0,019 kg de crack, 0,014 kg de cocaína e R$ 519,00 em dinheiro.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. Em casos de emergência, a orientação é acionar o 190.