Polícia Militar apreende adolescente por ato infracional de tráfico de drogas em Ribeirão Branco

A Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional de tráfico de entorpecentes na segunda-feira (25), em Ribeirão Branco/SP.
De acordo com a corporação, os policiais receberam uma denúncia informando que o menor teria furtado o aparelho celular de uma criança. Com as informações, a equipe iniciou patrulhamento e localizou o suspeito no quintal da residência, onde ele estaria manipulando e embalando drogas.
Durante a abordagem, o adolescente confessou ser o proprietário dos entorpecentes e informou aos policiais que havia uma quantidade maior armazenada dentro do imóvel.
Na vistoria realizada na residência, os policiais localizaram drogas, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e uma centrífuga de roupas, identificada como produto de furto.
O menor foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos:
* 29 gramas de maconha;
* 116 gramas de cocaína;
* 15 gramas de crack;
* 1 comprimido de ecstasy;
* 9 aparelhos celulares;
* 1 centrífuga de roupas;
* R$ 2.864,00 em cédulas;
* R$ 179,55 em moedas.
A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo telefone 181 ou pelo site oficial do Disque Denúncia de São Paulo.