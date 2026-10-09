Tragédia na SP-258: Motociclista morre em acidente com caminhão entre Itapeva e Taquarivaí

Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (9) terminou com a morte de um motociclista na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Itapeva. A colisão aconteceu por volta das 7h, na altura do km 279, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Areia Branca.

De acordo com as informações da ocorrência, a motocicleta atingiu a traseira de um caminhão que transportava carga. Quando a equipe do SAMU chegou ao local, o motociclista já estava sem vida.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, SAMU, perícia da Polícia Civil e da concessionária CCR SPVias.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Imagens: ARTESP