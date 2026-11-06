Itapeva: Sabesp anuncia medidas para reforçar tratamento e monitoramento da água, ampliar apoio à população e contribuir com o esclarecimento dos fatos

Pacote inclui comissão técnica independente liderada por David Uip, suspensão da cobrança da tarifa por 30 dias e instalação de 10 pontos de distribuição de água potável

Como parte de sua atuação diante dos casos de gastroenterite registrados em Itapeva, a Sabesp anuncia, nesta quinta-feira (5/11), a adoção de seis novas medidas para reforçar o tratamento e o monitoramento da água, ampliar o suporte à população e contribuir para o esclarecimento dos fatos. A segurança da água e a saúde da população são prioridades absolutas para a Companhia, que trabalha em conjunto com o poder público desde o surgimento dos primeiros casos. A Sabesp está destinando R$ 50 milhões a esse pacote de medidas.

“Sabemos que as últimas semanas foram difíceis para muitas famílias de Itapeva. Compreendemos a preocupação da população e reafirmamos nosso compromisso com a saúde, a segurança da água e a transparência. Enquanto não há uma conclusão definitiva sobre o que causou a gastroenterite em moradores da cidade, decidimos, por precaução, intensificar ainda mais nossas ações, ampliando o monitoramento e reforçando as etapas de tratamento da água. Seguiremos atuando com responsabilidade, transparência e adotando todas as medidas necessárias para proteger a saúde e recuperar a confiança das famílias de Itapeva”, afirma Samanta Souza, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Sabesp.

Entre as novas iniciativas adotadas pela empresa está a criação de uma Comissão Técnica Independente, coordenada pelo médico infectologista David Uip e integrada pela especialista Ângela Di Bernardo e pelo microbiologista Daniel Cerqueira. O grupo terá a atribuição de avaliar os processos de tratamento e distribuição de água, aprofundar as análises técnicas e recomendar eventuais medidas adicionais.

Para ampliar o acesso à água potável na cidade, serão instalados 10 pontos gratuitos de abastecimento em diferentes regiões, equipados com reservatórios de 5 mil litros e distribuídos de forma a priorizar equipamentos públicos e famílias em situação de vulnerabilidade.

A Companhia também distribuirá kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade, acompanhados de material informativo com orientações sobre cuidados de higiene e prevenção de doenças gastrointestinais.

Tecnologia avançada para reforçar a proteção da água

Para reforçar ainda mais a segurança da água distribuída à população, a Sabesp está implantando uma tecnologia avançada de ultrafiltração nas Estações Produtoras de Água Pilão e Aranhas, em Itapeva. A iniciativa representa um importante avanço na modernização do sistema de abastecimento da cidade.

A tecnologia funciona como uma barreira adicional de proteção, utilizando membranas especiais capazes de reter microrganismos e partículas extremamente pequenas, ampliando a eficiência do tratamento e proporcionando uma etapa extra de segurança à água distribuída à população.

Serão instaladas cinco unidades de ultrafiltração, com capacidade conjunta de tratar 230 litros de água por segundo. Duas delas já estão a caminho de Itapeva e começarão a ser instaladas nesta sexta-feira (6). A nova tecnologia se soma às etapas de tratamento já existentes, reforçando a proteção do sistema. A Sabesp também intensificará os processos de decantação da água.

Suspensão da cobrança das tarifas por 30 dias

Como medida de apoio à população, a Sabesp também suspendeu, por 30 dias, a cobrança das tarifas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto no município.

A medida será aplicada automaticamente às contas emitidas entre 6 de novembro e 5 de dezembro, sem necessidade de solicitação por parte dos clientes.

Sobre as contas de 5 de outubro a 5 de novembro: o cliente que já pagou receberá o crédito em conta.

Transparência e acompanhamento permanente

A Companhia manterá a divulgação contínua dos resultados das análises da água, do andamento das ações operacionais e das conclusões da Comissão Técnica Independente.

O trabalho é conduzido em diálogo permanente com a Prefeitura, a Câmara Municipal, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e as autoridades de saúde, com o compromisso de assegurar transparência e prestar esclarecimentos à população.

Análises laboratoriais

Desde os primeiros registros de gastroenterite, a Sabesp intensificou o monitoramento da qualidade da água, abrangendo os mananciais, as estações de tratamento e a rede de distribuição.

Desde 1º de outubro, foram realizadas mais de 250 análises de amostras coletadas em diferentes pontos do sistema, além de testes específicos para identificação de agentes microbiológicos.

As investigações sobre as causas dos casos de gastroenterite continuam em andamento, sob responsabilidade das autoridades competentes.

Até a conclusão das apurações, a Sabesp orienta que a população siga as recomendações da Secretaria de Estado da Saúde.

Principais ações já adotadas

* Reforço do tratamento: ampliação da capacidade de filtração da água e intensificação dos processos de desinfecção, incluindo o reforço da cloração.

* Renovação da água nas redes: intensificação das descargas de rede para promover a renovação da água no sistema de distribuição.

* Monitoramento ampliado: realização de quatro coletas diárias em diferentes pontos da cidade, além de análises adicionais em laboratórios próprio e independente.

* Abastecimento alternativo: fornecimento de água potável por caminhões-pipa em locais indicados pelo poder público municipal, com atendimento prioritário a unidades de saúde, escolas e demais equipamentos essenciais.

* Ampliação da reservação: instalação de caixas d’água em escolas para aumentar a capacidade de armazenamento.

* Atendimento à população: criação de canais exclusivos para os moradores de Itapeva, com atendimento pelo WhatsApp (11) 95505-6248, todos os dias, das 8h às 20h, e pela Ouvidoria, no número (11) 98685-5406.

* Atendimento presencial: ampliação do horário de funcionamento das lojas físicas, que passaram a atender das 8h às 20h, inclusive aos sábados.

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 376 municípios paulistas e atende 30 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Companhia vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.