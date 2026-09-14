Treinão Solidário acontece nesta terça-feira em Itapeva

O Treinão Solidário será realizado nesta terça-feira (15), em Itapeva, reunindo corredores, caminhantes, grupos de corrida e amigos em uma ação que une esporte e solidariedade.

A atividade terá 5 km de percurso, seguindo o trajeto da corrida de aniversário de Itapeva. A concentração será às 19h, na Praça de Eventos Zico Campolim.

Para participar, a organização solicita a doação de 1 litro ou mais de leite, que será destinado a pessoas que precisam de apoio.

A iniciativa convida a população a participar da atividade, praticar esporte e contribuir com a ação solidária.