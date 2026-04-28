Treinão solidário arrecada 976 litros de leite para a APAE em Itapeva

Corredores de Itapeva realizaram um treinão solidário que resultou na arrecadação de 976 litros de leite, destinados à APAE do município. A mobilização contou com a participação de atletas e apoiadores, que contribuíram com as doações durante a ação.

Além da iniciativa beneficente, o encontro também teve um café compartilhado ao final do treino, promovendo integração entre os participantes. Os próprios corredores colaboraram levando alimentos diversos, como frutas, pães, bolos, tortas, salgados e bebidas, fortalecendo o espírito de união do grupo.

A ação uniu prática esportiva e solidariedade, reforçando o apoio a instituições locais e demonstrando o engajamento da comunidade em causas sociais.

Parabéns a todos os envolvidos!