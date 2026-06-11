Deputado Maurício Neves anuncia início das obras de modernização do trevo de Buri

O deputado estadual Maurício Neves anunciou o início das obras de modernização do trevo de acesso ao município de Buri, localizado na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258). O anúncio foi divulgado em vídeo ao lado do prefeito Germano Peschel.

Segundo o anúncio, a obra é resultado de articulações realizadas pelo parlamentar junto ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O local é conhecido popularmente como “Trevo da Morte” devido ao histórico de acidentes registrados ao longo dos anos.

Durante o anúncio, o prefeito Germano Peschel agradeceu ao governador e ao deputado pelo atendimento da demanda.

“Recebemos com muita alegria essa notícia tão aguardada pela população. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao deputado Maurício Neves pelo empenho e pela atenção dada a essa importante solicitação para o município de Buri”, afirmou.

Já o deputado Maurício Neves destacou a importância da intervenção para a cidade e para a região.

“É uma grande satisfação anunciar o início dessas obras. Trata-se de uma reivindicação antiga da população de Buri e de todos que utilizam esse acesso. Seguiremos trabalhando junto ao governador Tarcísio de Freitas para viabilizar investimentos e melhorias que beneficiem a nossa região”, declarou.

Ainda de acordo com o anunciado, a modernização do trevo tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e ampliar a segurança dos usuários da rodovia.