Bruna Fortes conquista 2º lugar em categoria no Triathlon Sprint, em Sorocaba

A atleta Bruna Fortes, de Itapeva, conquistou o 2º lugar na categoria de 25 a 29 anos durante sua participação no Triathlon Sprint, realizado no último dia 15 de novembro, em Sorocaba. A competição foi organizada pela Super Action.

A prova contou com 500 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida, reunindo atletas em um desafio que exige preparo físico, resistência e dedicação.

O resultado garantiu a Bruna um lugar no pódio e marcou sua participação na competição, levando o nome de Itapeva ao evento esportivo.