Equipe Tudo Junto e Misturado conquista troféus em corrida solidária em Itaporanga

A equipe “Tudo Junto e Misturado” participou da 6ª Corrida e Caminhada Solidária – Edição Tekoá Porã, realizada em Itaporanga/SP, e voltou para casa com importantes conquistas e troféus obtidos durante a competição.

O evento reuniu atletas e participantes da região em uma manhã marcada por superação, espírito esportivo e incentivo à prática de atividades físicas. Representando a equipe com dedicação e garra, os corredores encararam o desafio nas pistas e alcançaram resultados expressivos.

Além das premiações conquistadas, os integrantes destacaram a importância de participar de um evento voltado ao esporte, à saúde e à solidariedade, fortalecendo também os laços de amizade e união entre os atletas.

A participação da equipe reforça o crescimento do atletismo regional e o comprometimento dos competidores, que seguem treinando e representando seus municípios em eventos esportivos da região.

Os atletas celebraram o desempenho coletivo e destacaram que cada treino e esforço realizado ao longo da preparação contribuíram para os resultados alcançados em Itaporanga.