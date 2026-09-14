Tudo Junto e Misturado conquista primeiro lugar como maior equipe na Corrida Luz da Visão

A equipe Tudo Junto e Misturado conquistou, mais uma vez, o primeiro lugar na categoria de maior equipe durante a 1ª Corrida e Caminhada Luz da Visão, realizada neste domingo (13), em Itapeva.

Com forte participação dos corredores, o grupo se destacou pelo número de atletas inscritos e pelo espírito de união durante o evento, que reuniu participantes em uma ação que alia esporte e solidariedade.

Esta não é a primeira vez que a Tudo Junto e Misturado conquista o reconhecimento como maior equipe, reforçando a presença do grupo nas corridas realizadas na região.

Além da competição, a Corrida Luz da Visão teve como objetivo apoiar uma causa social, mobilizando atletas e famílias em torno da importância da saúde e da qualidade de vida.