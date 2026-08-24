Equipe Tudo Junto e Misturado conquista 3º lugar entre as maiores equipes da Korrida Klingele

A Equipe Tudo Junto e Misturado participou, no domingo (23), da Korrida Klingele, realizada em Nova Campina (SP), representando Itapeva com muita energia, união e espírito esportivo.

Com diversos atletas inscritos na competição, a equipe conquistou o troféu de 3ª maior equipe da prova, resultado que celebrou não apenas o desempenho coletivo, mas também a dedicação de cada participante.

Além da conquista da equipe, os atletas também alcançaram resultados pessoais importantes, superando limites, melhorando marcas e vencendo desafios ao longo do percurso.

Cada corredor carrega sua própria história, objetivo e desafio. Na Korrida Klingele, todos mostraram que, quando correm juntos, a força da equipe se torna ainda maior.

A participação reforça o compromisso da Tudo Junto e Misturado com o esporte, a saúde e a união entre os atletas de Itapeva e região.