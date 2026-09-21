Tudo Junto e Misturado conquista pódios em São Miguel Arcanjo

O grupo de corrida de rua Tudo Junto e Misturado, de Itapeva, participou neste domingo da Corrida e Caminhada de São Miguel Arcanjo, prova de 5 km realizada em São Miguel Arcanjo (SP).

A equipe voltou para casa com dois troféus. João Norberto conquistou o 3º lugar na categoria 60 a 70 anos, enquanto Bruna Forte terminou na 5ª colocação da categoria 20 a 30 anos.

Mais uma participação do grupo em uma competição regional, levando o nome de Itapeva para as pistas e fortalecendo a presença do município no cenário das corridas de rua.