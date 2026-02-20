Equipe Tudo Junto e Misturado representará Itapeva em prova regional

A equipe de corrida Tudo Junto e Misturado, de Itapeva, participará neste domingo (22) da VI Meia Maratona Alecrim & 7K Uneduvale, em Avaré (SP).

O evento contará com percursos de 21 km e 7 km, reunindo atletas de diversas cidades da região. O grupo itapevense estará presente em mais uma competição do calendário esportivo, levando o nome do município e reforçando o incentivo à prática de atividades físicas.

A expectativa é de mais uma prova marcada por superação, integração e espírito esportivo.

Boa sorte aos atletas!