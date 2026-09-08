Unidos da Bicuda encerra Copa Cidade de Itapeva com títulos e boas campanhas

O Unidos da Bicuda Futsal encerrou sua participação na Copa Cidade de Itapeva 2026 com resultados expressivos nas categorias de base. A equipe conquistou três títulos, um vice-campeonato e chegou à semifinal em uma das categorias.

Confira o desempenho do clube na competição:

* Sub-10: fase de grupos;

* Sub-11: fase de grupos;

* Sub-12: semifinalista;

* Sub-13: campeão;

* Sub-14: vice-campeão;

* Sub-15: campeão, conquistando o bicampeonato;

* Sub-16: campeão.

O projeto contou com a participação dos atletas e da comissão técnica formada pelo professor Maykoll Amaral, pelo técnico Gustavo Melo, pelo preparador de goleiros Weliton e pelo professor auxiliar.

O clube também destacou o apoio das famílias, torcedores, parceiros, diretores, patrocinadores e da Secretaria Municipal de Esportes ao longo da competição.

Além dos resultados, o Unidos da Bicuda ressaltou o desenvolvimento dos atletas e a importância do esporte na formação das categorias de base.