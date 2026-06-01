Banda Marcial Paineira Bicentenária inicia nova fase com a confecção de uniformes históricos

A Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva iniciou o processo de tomada de medidas para a confecção de seus novos uniformes no último domingo dia 31 de maio, marcando mais uma importante etapa em sua trajetória de preservação, fortalecimento e valorização da cultura musical itapevense.

Reconhecida por sua expressiva relevância cultural, educacional e social, a corporação ocupa lugar de destaque em desfiles cívicos, festividades e eventos por toda a região, levando o nome de Itapeva com orgulho, disciplina e excelência artística.

Tradicional corporação musical do município, a Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva tem suas origens na Fanfarra da Escola Estadual Zulmira de Oliveira, fundada em 1982. Ao longo de sua história, viveu momentos de grande projeção, especialmente como Banda Marcial Metodista, a partir de 1998, consolidando-se posteriormente como Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva em 2010.

Após um período de inatividade ocasionado pelo falecimento de seu fundador e maestro, o professor Jair Rosa Góes, em 2020, e também pela necessidade de aguardar a conclusão dos estudos seminarísticos do atual maestro, Alex Alves Siqueira, a corporação retomou oficialmente suas atividades durante as comemorações dos 256 anos de Itapeva, reafirmando seu compromisso com a formação musical, a disciplina, a cidadania e a valorização da cultura local.

A renovação dos uniformes simboliza não apenas a continuidade de um legado construído ao longo de décadas, mas também o início de uma nova fase para a corporação, que segue levando música, civismo e tradição às comunidades de Itapeva e de toda a região, despertando emoções em crianças, jovens e adultos por meio da arte e fortalecendo os laços de identidade, pertencimento e amor à cultura.

A confecção dos novos uniformes está sendo possível graças ao apoio do Poder Público Municipal, por meio de emendas parlamentares destinadas pelos vereadores, demonstrando o reconhecimento da importância da Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva para o desenvolvimento cultural, social e educacional do município. Esse investimento representa um incentivo concreto à preservação de uma tradição que, há mais de quatro décadas, contribui para a formação de cidadãos, para o enriquecimento da vida cultural itapevense e para a promoção do nome de Itapeva em toda a região. Presente nos principais desfiles cívicos, festividades e encontros de bandas, a corporação leva o nome de Itapeva, nos mais diversos eventos regionais.

O projeto dos novos uniformes foi desenvolvido pela renomada estilista Jurema Góes (in memoriam), sob a cuidadosa orientação e supervisão do maestro Alex Alves Siqueira em cada detalhe de sua concepção. A iniciativa torna-se ainda mais significativa por representar um dos últimos trabalhos concebidos pela profissional antes de seu falecimento. Reconhecida nacionalmente pela excelência, criatividade e refinamento de suas produções voltadas ao universo das bandas marciais e fanfarras, Jurema deixou um legado de inestimável valor para a cultura musical brasileira.

Seu talento, dedicação e sensibilidade artística marcaram inúmeras corporações musicais em todo o país, tornando este uniforme não apenas uma vestimenta de apresentação, mas também uma justa homenagem à memória de uma profissional que contribuiu de forma singular para a valorização estética e cultural das bandas marciais brasileiras.

A produção está sendo conduzida pela equipe da Jotage Criativa, empresa especializada na confecção de uniformes para bandas e fanfarras, que dá continuidade ao padrão de excelência construído ao longo dos anos. As medidas dos integrantes foram realizadas pela Olívia, que prossegue com dedicação e profissionalismo o trabalho iniciado por sua mãe, preservando a tradição, a qualidade e o compromisso que tornaram a marca uma referência nacional no segmento.

Mais do que a renovação de um uniforme, este momento representa a união entre tradição, memória e futuro. Simboliza a continuidade de uma história construída com dedicação, amor à música e compromisso com a juventude, reafirmando o papel da Banda Marcial Paineira Bicentenária de Itapeva como uma das mais importantes expressões culturais do município e da região, mantendo vivo um legado que, há décadas, emociona gerações e inspira novos talentos.