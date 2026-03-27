Vacina contra gripe influenza estará disponível em Itapeva sábado (28)

A vacina contra a influenza (gripe) estará disponível a partir de sábado (28), em todas as unidades de saúde do município.

Na zona rural, a vacinação ocorre das 8h às 16h. Já na zona urbana, o atendimento acontece das 9h às 17h, garantindo o acesso da população à imunização em diferentes horários.

Como parte da campanha, o Dia D de vacinação contra a influenza será realizado no sábado, 28 de março, reforçando a importância da proteção contra a gripe, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Para receber a dose, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação, CPF ou Cartão SUS.

A Secretaria de Saúde orienta a população a conferir, na imagem disponível nesta publicação, os grupos prioritários que devem se vacinar nesta etapa da campanha. Também é possível consultar os postos volantes da zona rural, que estarão realizando a vacinação de forma itinerante para ampliar a cobertura vacinal facilitando o acesso.

A vacinação é fundamental para prevenir complicações causadas pelo vírus da gripe. Procure a unidade de saúde mais próxima e mantenha sua imunização em dia.