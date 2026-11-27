Itapeva realiza vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos nesta sexta-feira (27)

A Prefeitura de Itapeva realiza nesta sexta-feira (27) uma ação de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. O atendimento será das 13h30 às 16h, na Igreja São Roque, localizada no Anel Viário Mário Covas, ao lado da Escola Hilda Frida Gemignani, no Bairro de Cima.

A vacinação é destinada a animais com idade mínima de três meses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento poderá ser encerrado antes do horário previsto caso as doses disponíveis sejam esgotadas.

Para receber a vacina, os cães devem ser levados com guia e coleira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas, garantindo a segurança dos animais e dos tutores durante o procedimento.

A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos. A imunização deve ser mantida em dia, com reforço anual, conforme a orientação da Secretaria de Saúde.

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