A Prefeitura de Itapeva realiza nesta sexta-feira (27) uma ação de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. O atendimento será das 13h30 às 16h, na Igreja São Roque, localizada no Anel Viário Mário Covas, ao lado da Escola Hilda Frida Gemignani, no Bairro de Cima.
A vacinação é destinada a animais com idade mínima de três meses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento poderá ser encerrado antes do horário previsto caso as doses disponíveis sejam esgotadas.
Para receber a vacina, os cães devem ser levados com guia e coleira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas, garantindo a segurança dos animais e dos tutores durante o procedimento.
A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença que pode atingir animais e seres humanos. A imunização deve ser mantida em dia, com reforço anual, conforme a orientação da Secretaria de Saúde.
Serviço
- Data: Sexta-feira, 27 de novembro de 2026
- Horário: Das 13h30 às 16h, ou até o término das doses
- Local: Igreja São Roque, Anel Viário Mário Covas, ao lado da Escola Hilda Frida Gemignani, no Bairro de Cima
- Público-alvo: Cães e gatos a partir de três meses de idade
- Vacinação: Gratuita