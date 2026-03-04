Conservatório de Tatuí abre 69 vagas para cursos de música e artes cênicas; inscrições vão até 9 de março

O Conservatório de Tatuí, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para 69 vagas em cursos nas áreas de música e artes cênicas. O prazo para se inscrever termina no dia 9 de março e o cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da instituição.

Pela primeira vez, o edital contempla duas especializações inéditas: choro e performance histórica. O curso de especialização em choro tem duração de dois anos e é voltado a músicos com conhecimento intermediário em instrumentos característicos do gênero, como bandolim, cavaquinho, flauta e percussão. A seleção será realizada por meio de teste prático diante de banca formada por professores do conservatório.

Já a especialização em performance histórica é direcionada a candidatos com nível avançado em instrumentos de música erudita, como violino, violoncelo, contrabaixo, viola e teclados históricos. Assim como o curso de choro, a formação tem duração de dois anos e exige aprovação em prova prática.

Além das especializações, o processo seletivo também contempla vagas remanescentes e cadastro reserva em outras áreas. Entre as opções disponíveis estão: Música erudita, Música popular, Educação musical, Musicografia em Braille, Artes cênicas.

Outras informações sobre o edital e o processo seletivo podem ser solicitadas pelo e-mail: processoseletivo@conservatoriodetatui.org.br