IBGE Publica Edital com 16 Vagas em Itapeva e salários de até R$ 4.008,00

A Prefeitura Municipal de Itapeva informa à população que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. No âmbito nacional, são oferecidas 8.238 vagas temporárias de nível médio (regidas pela Lei nº 8.745/1993).

Para o Posto de Itapeva, estão disponíveis 16 vagas. Os salários variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, distribuídos nos seguintes cargos:

• ACS – Agente Censitário Supervisor (Planejamento, supervisão e gerência de coleta): 12 vagas | Salário: R$ 3.480,00 (Exige CNH)

• ACA – Agente Censitário Administrativo (Suporte administrativo): 1 vaga | Salário: R$ 2.128,00

• ACI – Agente Censitário de Informática (Suporte de informática e TI): 1 vaga | Salário: R$ 2.128,00

• AOR – Agente Censitário Municipal (Gestão geral do posto censitário): 1 vaga | Salário: R$ 4.008,00 (Exige CNH)

• ACR – Agente Censitário Regional (Planejamento, supervisão e gerência de coleta): 1 vaga | Salário: R$ 3.858,00 (Exige CNH)

Detalhes das Inscrições e Cronograma

• Período: As inscrições começaram em 12/06 e foram prorrogadas até as 14h do dia 09 de julho de 2026.

• Escolaridade: Ensino Médio completo.

• Taxa de Inscrição: O valor é de R$ 53,00.

• Onde se inscrever: Exclusivamente pelo site oficial da banca organizadora em ibfc.org.br

O edital completo, com o cronograma de provas e os municípios de atuação, está disponível para consulta direta no site do IBFC.