Oportunidades para jovens: McDonald’s abre 5 vagas em Itapeva

O McDonald’s está com 5 novas oportunidades de trabalho abertas em suas unidades na cidade de Itapeva. As vagas, destinadas a pessoas com e sem deficiência, são para o cargo de Atendente de Restaurante e não exige experiência anterior. Para se candidatar, os interessados devem estar cursando ou já terem concluído o Ensino Médio.

A marca é reconhecida por ser a principal porta de entrada para o primeiro emprego de jovens no Brasil. Na companhia, os colaboradores têm acesso a uma oportunidade profissional justa e contam com benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, Wellhub, alimentação no restaurante, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, plano de carreira e programa de participação nos resultados.

Além disso, os contratados passam a fazer parte de um programa de capacitação e desenvolvimento que contempla o aprimoramento de habilidades técnicas e comportamentais, gerando condições para que todas as pessoas possam alcançar o crescimento profissional dentro ou fora da organização.

Ao oferecer oportunidades a jovens sem experiência, a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e Caribe, incentiva a educação e gera mobilidade, acesso e desenvolvimento para as comunidades onde está presente.

Para concorrer às vagas, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (15) 98157- 0181.