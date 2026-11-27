IBGE oferece três vagas temporárias para recenseador em Buri no Censo Agro 2027

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com processo seletivo simplificado aberto para a contratação temporária de recenseadores que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, cuja coleta nacional está prevista para 2027. Para o município de Buri, estão disponíveis três vagas para a função, na modalidade de ampla concorrência.

As inscrições foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 30 de novembro de 2026, às 23h59, exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo. A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, no horário de Brasília.

A remuneração fixa mensal é de R$ 1.741,00, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 1.192,00 e pagamento variável por produtividade, que pode chegar a R$ 2.629,00 mensais, conforme o número de unidades visitadas e questionários aplicados.

Os contratados também terão direito a auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço e auxílio para custeio de deslocamentos, conforme previsto em edital.

A duração estimada do contrato é de até seis meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da operação, respeitado o limite máximo de quatro anos.

Entre as atribuições dos recenseadores estão visitar estabelecimentos agropecuários, entrevistar produtores rurais, atualizar mapas e endereços das áreas de trabalho, registrar e transmitir informações por meio de dispositivos eletrônicos, além de participar de treinamentos e acompanhar as metas operacionais.

O Censo Agropecuário tem como objetivo reunir informações sobre a realidade do setor agropecuário brasileiro, contribuindo para o planejamento de políticas públicas e o desenvolvimento do setor.