IBGE abre 9 vagas para recenseador na região de Itapeva

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de nove vagas de recenseador na região de Itapeva. As oportunidades são destinadas à atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola 2027, abrangendo os municípios de Itapeva, Nova Campina e Taquarivaí.

A divulgação foi realizada pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Para concorrer às vagas, é necessário ter Ensino Médio completo. A remuneração fixa prevista é de R$ 1.741,00, com possibilidade de ganhos adicionais por produtividade, podendo chegar a R$ 4.370,00 mensais.

Confira os prazos:

* Inscrições: de 6 a 25 de novembro de 2026.

* Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do processo seletivo, pelo endereço: https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/34.

O Censo Agropecuário reúne informações sobre a produção agrícola, pecuária, florestal e aquícola do país. Os dados coletados contribuem para o planejamento de políticas públicas e para a elaboração de estratégias voltadas ao desenvolvimento do setor rural brasileiro.