Polícia Militar prende homem por adulteração de sinais identificadores de veículo em Itapeva

Um homem foi preso por suspeita de adulteração de sinais identificadores de veículo na terça-feira (7), em Itapeva (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante patrulhamento, quando os agentes interceptaram o indivíduo que conduzia uma motocicleta. Durante a verificação, foi constatado que a placa não correspondia ao modelo do veículo, a numeração do chassi estava suprimida e o número do motor apresentava indícios de adulteração.

Ainda segundo a corporação, o condutor não possuía habilitação. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.